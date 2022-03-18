Edirne'de şehitler anısına cuma namazı çıkışında pilav ve ayran ikram edildi - Son Dakika

Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı çıkışında vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde Veli Dede Dergahı'nda düzenlenen etkinlikte cuma namazından çıkan cemaate şehitler anısına pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.