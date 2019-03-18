Edirne'de Şehitler Dualarla Anıldı

EDİRNE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

EDİRNE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Çanakkale'den sonra Türkiye'deki en büyük şehitlik olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehitler için dualar edildi.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde, 5 bin şehidin kabrinin bulunduğu Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde tören düzenlendi. Çanakkale'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ndeki anma törenine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, askerler, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenk konulması sonrası askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından dua okundu.



Vali Canalp ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bıraktı. Törene katılan aileler de şehitlerin adlarının yazılı olduğu bölümleri gezerek, karanfil bıraktı. Anma töreni, Halk Eğitim Merkezindeki programla devam etti. - Edirne

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