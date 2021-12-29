Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, evini bırakmayan aileler ise eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Çamaşır makinesi ve birçok eşyayı masa üstüne koyup önlem aldı.

Kırklareli Valiliği sel afetinden etkilenen bölgelere yönelik açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Kırklareli'de bir anda bastıran sağanak yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşması sonucu birçok evi ve caddeyi su bastı. Bazı bölgelerde ise araçlar selde mahsur kaldı.