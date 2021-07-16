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Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak - Son Dakika

Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak

16 Temmuz 2021 Cuma 11:59
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak, System.String[]

EDİRNE'de sel sularından kurtulmak için tutunduğu doğalgaz borusunda elektrik akımına kapılan, kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Azat Yapşıklı'nın (14) organları, ailesi tarafından bağışlandı.

EDİRNE'de sel sularından kurtulmak için tutunduğu doğalgaz borusunda elektrik akımına kapılan, kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Azat Yapşıklı'nın (14) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Annesinden ayrılan babası cezaevinde bulunan ve ailesini geçindirmek için sokaklarda mendil satıp, akşamları da futbolcu olma hayaliyle antrenmanlara giden Azat, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte 2 Temmuz günü aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtınada Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak'ta sele kapılan Azat Yapşıklı, tutunduğu bir apartmanın girişindeki doğalgaz borusunda elektrik akımına kapıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Azat'ın 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, Azat Yapşıklı'nın organlarını bağışlama kararı aldı. Azat'ın alınan sol böbreği, Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, sağ böbreği Akdeniz Üniversitesi, karaciğer ve bağırsağı ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.Anne ve babası bir süre önce boşanan Azat Yapşıklı'nın annesi Çiğdem Yapşıklı ve kardeşi Berat ile yaşadığı belirtildi. Babasının cezaevine girmesinin ardından Azat'ın ilkokulda eğitimin bıraktığı ve sokaklarda mendil satarak, ailesini geçindirmeye çalıştığı belirtildi. Suya kapıldığı gün üzerinden 74 lira çıkan Azat'ın hayalinin futbolcu olmak olduğu belirtildi. Gün boyu mendil satan Azat'ın akşamları da futbolcusu olduğu Fatihspor Kulübü'nün antrenmanlarına gittiği kaydedildi.GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİAzat Yapşıklı, Kıyık semti Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Acıçeşme Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiğdem Yapşıklı ve yakınları, Azat'ı gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurladı.'MENDİL SATIP AİLESİNE BAKIYOR, BABASINA PARA GÖNDERİYORDU'Amcası Yücel Atan, Azat'ın çok iyi bir çocuk olduğunu ve anne babası ayrılmasının ardından sokaklarda mendil satarak ailesine destek olup cezaevindeki babasına para gönderdiğini söyledi. Azat'ın hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu belirten Atan, "Azat, 10 numara bir çocuktu ve oynadığı Fatihspor Kulübü'nün gelecek vadeden futbolcusuydu. Çok üzgünüz, acımız büyük. Sokaklarda mendil satarak ailesini katkı sağlıyor, ayrıca futbol oynuyordu. Kazandığı parayı cezaevinde bulunan babasına gönderiyordu. Babası cezaevinde olduğu için kardeşiyle ona ben bakmakla hükümlüydüm. Elimden geldiği kadar zaten yardım ediyordum hep onlara. Zaten halimizde ortada" dedi.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Azat'ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "2 Temmuz günü sel sularında elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırılan Edirne Fatih SK kulübümüzün 2007 doğumlu geleceğin yıldız adayı futbolcusu evladımız Azat Yapşıklı'nın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun; Yapşıklı ailesine, sevenlerine Edirne Fatih SK ve camiamıza sabırlar diliyoruz" denildi.


Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak
Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak

Tıp Fakültesi Hastanesi, Doğalgaz, Edirne, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de sele kapılan Azat'ın organları başkalarında hayat bulacak - Son Dakika


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