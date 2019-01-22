Son Dakika Haberleri: Edirne'de Sendika Üyelerinden Kan Bağışı

Edirne'de Sendika Üyelerinden Kan Bağışı

1 saat önce

Edirne'de, Hizmet-İş ve Hak-iş sendikalarının üyeleri kan bağışında bulundu.

Edirne'de Sendika Üyelerinden Kan Bağışı, System.String[]
Edirne'de, Hizmet-İş ve Hak-iş sendikalarının üyeleri kan bağışında bulundu.

Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında kan stoklarının azaldığını belirtti.

Türk Kızılayı standına giderek kan bağışında bulunduklarını aktaran Promet, şunları kaydetti:

"Kan bağışı sırasında sorumlu doktor ile görüşmemizde her yıl binlerce insanın bir kaza yada hastalık sonucunda kan bulamadığı İçin hayatını kaybettiğini yapılan araştırmalar neticesinde yaklaşık 80 milyon insanın yaşadığı Türkiye'de yıllık kan bağışı oranının nüfusumuzun yüzde 1 kadar olduğunu ve oysaki kan bağışında bekleyen binlerce hastanın yanı sıra bağış yapan kişilerinde sağlığını olumlu yönde etkilediğini öğrendik.

Bu sebeple başta Hak-İş ve Hizmet-İş sendikamız üyeleri olmakla birlikte Vatandaşlarımızı da duyarlı olarak Kızılay kan merkezilerine kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Unutmayın Kan hayat kurtarır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Hak İş, Edirne, Güncel
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