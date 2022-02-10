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Edirne'de "Serdar 7M" radarının tespitiyle 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de "Serdar 7M" radarının tespitiyle 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

10.02.2022 09:21
Edirne'de "Serdar 7M" radarının tespitiyle 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı, Enez açıklarında hareket halinde bir tekne tespit etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki şüphelileri gözaltına aldı. Teknede yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi bulundu.

Su Ürünleri Kanunu gereği tekneye el konuldu, canlı olduğu belirlenen midyeler denize bırakıldı.

Şüphelilere 297 bin 214 lira para cezası uygulandı.

Edirne'de Serdar 7M radarının tespitiyle 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

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Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Serdar 7M' radarının tespitiyle 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de "Serdar 7M" radarının tespitiyle 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika
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