Edirne'de "Serdar 7M" radarıyla tespit edilen teknede bir ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de "Serdar 7M" radarıyla tespit edilen teknede bir ton kum midyesi ele geçirildi

25.04.2022 12:59
Edirne'de "Serdar 7M" radarıyla tespit edilen teknede bir ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan tekneyle Yunanistan'a götürülmek istenen bir ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan tekneyle Yunanistan'a götürülmek istenen bir ton kum midyesi ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enez Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı tarafından Enez açıklarında hareket halindeki tekne tespit edildi.

Tekneye yerli ve milli imkanlarla üretilen "KB-5 kontrol tipi" botla müdahale eden personel, 33 çuvalda bir ton kum midyesi ele geçirdi.

Su Ürünleri Kanunu gereği tekneye el konulurken canlı olduğu belirlenen midyeler denize bırakıldı.

Tekneye müdahale anına ait radar görüntüsü paylaşıldı.

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Serdar 7M' radarıyla tespit edilen teknede bir ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de "Serdar 7M" radarıyla tespit edilen teknede bir ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika
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