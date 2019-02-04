Edirne'de Servis Araçlarına Denetim Yapıldı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Okul servis araçları ile personel taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik yapılan denetim sonucunda 49 araç sorgulandı ve sorgusu yapılan araçlardan 3 araca muayenesiz olduğundan, 2 araca araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek, 1 araca dur ikazına uymamak, 1 araca da yetki belgesi bulunmadığından toplamda 4 bin 460 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:49 Kaynak: İHA
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