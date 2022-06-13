Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri polisler ödüllendirdi - Son Dakika
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Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri polisler ödüllendirdi

13.06.2022 15:33
Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri polisler ödüllendirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polislerin okul servisi denetiminde emniyet kemerlerini takan öğrenciler, duyarlı davranışları sebebiyle okullarında ziyaret edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polislerin okul servisi denetiminde emniyet kemerlerini takan öğrenciler, duyarlı davranışları sebebiyle okullarında ziyaret edildi. Örnek öğrencilere hediyeler verildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde "Çocuk ve Gençlerin Korumasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetim Uygulaması" çerçevesinde, okul servislerini denetledi.

Denetimler sırasında Atatürk Bulvarı'ndan geçen bir okul servisi durduruldu ve ekipler araç içine girerek kontroller yaptı. Bu sırada, içerideki ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden 2'sinin emniyet kemeri taktığı tespit edildi. Polis, emniyet kemeriyle ilgili uyarı yapmasının ardından diğer çocukların da emniyet kemerlerini takmalarını sağladı. Denetimin ardından, emniyet kemerlerini takan iki öğrenciyi sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden trafik polisleri, örnek davranışları vesilesiyle öğrencilere oyun hamuru hediye etti. - EDİRNE

Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri polisler ödüllendirdi
Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri polisler ödüllendirdi
Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri polisler ödüllendirdi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis denetiminde kemer takan örnek öğrencileri polisler ödüllendirdi - Son Dakika

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