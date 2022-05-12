Edirne'de seyir halindeki servis minibüsü yandı - Son Dakika
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Edirne'de seyir halindeki servis minibüsü yandı

12.05.2022 21:13

Edirne'de seyir halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de seyir halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Kentteki bir fabrikada çalışan işçileri evlerine götüren 22 S 0055 plakalı servis minibüsünün ön kısmından Avarız köyü yakınlarında alevler çıkmaya başladı.

Servis şoförü Sinan Sayan, minibüsü yol kenarına çekerek işçileri hemen tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Şoför Sayan, AA muhabirine alevlerin bir anda minibüsü sardığını söyledi.

Sayan, "Kavşaktan aşağıya doğru dönükten sonra patlama sesi gibi ufak bir ses duydum. İçerisi hemen duman kaplandı, işçiler telaşlandı. Hemen aracı tahliye ettik. Araç kullanılamaz hale geldi." dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Edirne'de seyir halindeki servis minibüsü yandı
Edirne'de seyir halindeki servis minibüsü yandı
Edirne'de seyir halindeki servis minibüsü yandı
Edirne'de seyir halindeki servis minibüsü yandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de seyir halindeki servis minibüsü yandı - Son Dakika


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