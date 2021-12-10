Edirne'de seyyar tavukçu ilgi çekiyor - Son Dakika

Babasından öğrendiği mesleği devam ettiren Mert Çakıcı'nın Edirne'de pazaryeri yakınında kurduğu seyyar tavukçu tezgahı, ilgi çekiyor.

Evindeki kümeste tavuk, horoz ve ördek yetiştiren Çakıcı, pazartesi ve cuma günleri seyyar arabasıyla satış yapıyor.

Seyyar tavukçunun tezgahı vatandaşlardan ilgi görüyor.

Çakıcı, tavuk, horoz ve ördekleri büyüklüğüne göre 50 ila 100 lira arasında sattığını söyledi.

Kesip temizleme işlemini de 10 liraya yaptığını anlatan Çakıcı, "Fiyatlarımız iyi, buğdayın kilosu 5 lira oldu. Yem dayanmıyor çabucak bitiyor. Doğal tavuk bunlar, köy tavuğu. Tamamen organik, markette satılan tavuklara göre yemek yapıldığında tadı daha güzel. Kümesim var evde yetiştiriyorum onları. Yem ve marul veriyorum arada da otlatmaya çıkarıyorum, tamamen doğal." diye konuştu.

Tavuk alan vatandaşlardan İsmail Vatan da doğal tavuk tercih ettiğini ifade etti. Organik tavuğun hem sağlıklı hem de tadının güzel olduğunu anlatan Vatan, "Yetiştirenleri tanıyoruz, kendileri bakıyor tavuklara. Fiyatlar ucuz herkese tavsiye ederim." dedi.