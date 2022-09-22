Edirne'de tezgahlardaki palamut bolluğu yüzleri güldürüyor - Son Dakika
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Edirne'de tezgahlardaki palamut bolluğu yüzleri güldürüyor

22.09.2022 15:16
Edirne'de tezgahlardaki palamut bolluğu yüzleri güldürüyor

Edirne'de sezon başında tanesi tezgahlarda 80 liradan satılan palamudun fiyatı, yaşanan bolluk dolayısıyla yarı yarıya düştü.

Edirne'de sezon başında tanesi tezgahlarda 80 liradan satılan palamudun fiyatı, yaşanan bolluk dolayısıyla yarı yarıya düştü.

Denize açılan tekneler limanlara kasalarca palamutla dönmeye başlayınca balığın fiyatı tezgahlarda boyutuna göre 30 ila 60 liraya kadar indi.

Palamut bolluğu dolayısıyla tezgahların önünde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, AA muhabirine, vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

İki kişinin bir palamutla karnını doyurabileceğini belirten Çimen, "Palamutlar 1 kilogram civarında. Palamudu temizledikten sonra kızartma yapılacaksa dörde ya da dilim doğranabilir. Az bir zeytinyağı ile kızartılabilir. Izgara yapılacaksa 2 parça fileto şeklinde doğranıp yapılır." dedi.

Çimen, vatandaşların yanı sıra komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelenlerin de balık aldığını kaydetti.

"Palamudun tam mevsimi"

Balıkçı Münir Paker de herkesin palamut bolluğundan memnun olduğunu anlattı. Palamut ve hamsiye yoğun ilgi olduğunu belirten Paker, "Şu anda palamudun tam mevsimi ızgarası, kızartması hepsi olur." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Murat Sınık ise palamudun fiyatının uygun olduğunu haftada 3 kez balık tükettiğini belirtti.

Şaban Zan da denizde bol olan palamudu sık sık tükettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de tezgahlardaki palamut bolluğu yüzleri güldürüyor - Son Dakika

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