Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu

06.06.2022 14:58
Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu

Bölgenin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Edirne'de hasadı yapılan sezonun ilk mahsulü olan arpa 6,217 TL'den satışa sunuldu.

Bölgenin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Edirne'de hasadı yapılan sezonun ilk mahsulü olan arpa 6,217 TL'den satışa sunuldu.

Edirne Ticaret Borsa'sında (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla elektronik salon satışı çerçevesinde gerçekleştirilen törende, Yolüstü köyünden Mehmet Nurlu'ya ait 13 ton arpa, bir tarım şirketi tarafından 6.217 TL fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Mehmet Nurlu'yu kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, "Yeni hasat sezonunun tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi - EDİRNE

Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu
Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu
Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu
Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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