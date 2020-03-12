Edirne'de "siber zorbalık" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 'siber zorbalık' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de "siber zorbalık" konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı tarafından "siber zorbalık" konulu konferans düzenlendi.

Edirne'de

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı tarafından "siber zorbalık" konulu konferans düzenlendi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan TÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, siber zorbalıkla karşılaşıldığında korkulmaması gerektiğini söyledi.

Siber zorbalığa maruz kalan kullanıcıların yetkili yerlere şikayette bulunabileceğini belirten Gezgin, "Siber zorbalığa maruz kalındığında korkmayın, engelleyin, şikayet edin ve silin." dedi.

Siber zorbalık ile karşılaşıldığında korkulmaması, intikam almanın düşünülmemesi gerektiğini ve yaşananların aile ve yakın çevreyle paylaşılması gerektiğini anlatan Gezgin, şunları kaydetti:

"Aile ilişkileri yoğun değilse öğretmenlere söylemekten kaçınılmamalı. İnternetten tanımadığınız kişilerle fotoğraf ve yazı paylaşılmaması gerekir. Siber zorbalığa maruz kalındığında korkmayın. Bu gün siber zorbalıkta polis önemli mesafeler aldı. Yetkililere başvurulduğunda yakalanabiliyorlar."

Trakya Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
20:42 Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
20:42 Washington Post, "İran'da Kovid-19 toplu mezarlarına ait olduğunu" iddia ettiği görüntüler yayımladı
20:41 Maltepe'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
20:37 SPOR Mehmet Sepil'in açıklamaları
20:36 ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:43:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de "siber zorbalık" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]