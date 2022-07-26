Edirne'de sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca ve Meriç nehirleri dip seviyede akıyor - Son Dakika
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Edirne'de sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca ve Meriç nehirleri dip seviyede akıyor

26.07.2022 13:03
Edirne'de sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca ve Meriç nehirleri dip seviyede akıyor

Edirne'de, sıcak hava ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi düştü.

Edirne'de, sıcak hava ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi düştü.

Kentin iki önemli su kaynağından olan Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde düşüş yaşanıyor.

Tunca'da su seviyesi dip konuma düşerken nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 4 metreküpe kadar geriledi. Suyun çekilmesi nedeniyle nehirde geniş kum adacıkları oluşurken, tabanda ot öbekleri meydana geldi.

Sıcak havaya bağlı buharlaşma ve tarımsal sulamanın artması nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi de geçen aya göre yaklaşık 3 kat azaldı.

Kış aylarında yatağına sığmayan nehrin debisi Kirişhane İstasyonu'nda saniyede 49 metreküpe düştü.

İki nehirde de kum adacıkları oluştu. Üzerinde bitkilerin yetiştiği kum adacıkları balıkçıl kuşlar ve martıların uğrak yeri oldu.

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Kaynak: AA

Edirne, Meriç, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca ve Meriç nehirleri dip seviyede akıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca ve Meriç nehirleri dip seviyede akıyor - Son Dakika
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