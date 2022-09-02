Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Tosuncuk "Onları idam edin" diye bağıran kişiye bakın nasıl yanıt verdi

Hava sıcaklığının 30 derecelerde seyrettiği Edirne'de sıcaktan bunalan çocuklar, Meriç Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalıştı. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, yüzerken zaman zaman şakalaştıkları esnada tehlikenin boyutunu daha da artırdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine çocuklar nehirden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çocukları nehre girmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Meriç Nehri, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meriç Nehri'nde yüzen çocukların tehlikeli oyunu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.