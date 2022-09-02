Meriç Nehri'nde yüzen çocukların tehlikeli oyunu - Son Dakika
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Meriç Nehri'nde yüzen çocukların tehlikeli oyunu

02.09.2022 09:47

Edirne'de sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye rağmen Meriç Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalıştı.

Meriç Nehri'ne giren çocukların tehlikeli oyunu

EDİRNE - Edirne'de sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye rağmen Meriç Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 30 derecelerde seyrettiği Edirne'de sıcaktan bunalan çocuklar, Meriç Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalıştı. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, yüzerken zaman zaman şakalaştıkları esnada tehlikenin boyutunu daha da artırdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine çocuklar nehirden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çocukları nehre girmemeleri konusunda uyardı.

Sıcaktan bunaldıkları için nehre yüzmeye girdiklerini söyleyen çocuklar, fazla derine gitmediklerini ancak uyarıların ardından nehirden çıktıklarını anlattı.

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Kaynak: İHA

Meriç Nehri, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meriç Nehri'nde yüzen çocukların tehlikeli oyunu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meriç Nehri'nde yüzen çocukların tehlikeli oyunu - Son Dakika
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