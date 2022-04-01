Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
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Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

01.04.2022 13:28

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi Edirne'de meydana gelen şiddetli fırtına ortalığı yıkıp geçti.

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen şiddetli fırtına ortalığı yıkıp geçti. Fırtınadan dolayı dev ağaçlar devrilirken, Karaağaç yolu trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından fırtına etkisini göstermeye başladı. Edirne'de bir anda etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle dev ağaçlar devrildi. Etrafı kasıp kavuran fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, park halindeki arabalarda hasar meydana geldi.

Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

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Fırtına, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
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