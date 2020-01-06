Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü camisinin minaresi, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Minaredeki çatlak nedeniyle etrafı tahtadan iskeleyle çevrilerek korumaya alınan ve tadilata başlanan 1900'lü yıllarında başında yapılan caminin minaresi, şiddetli rüzgara dayanamayıp yıkıldı.

Yıkılan minare nedeniyle Gülçavuş-Sultaniçe köyü yolu kapandı.

Kepçe yardımıyla temizlenen yol daha sonra trafiğe açıldı.

Gülçavuş Köyü Muhtarı Levent Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minarenin onarımı için daha önce tadilata başladıklarını ancak şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldığını söyledi.

Karakaş, "Allah'tan bir araba veya insan denk gelmemiş. Minarenin yıkıldığında üzüldük, tek tesellimiz can kaybı olmaması. Allah korudu." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, şiddetli rüzgar nedeniyle turuncu uyarıda bulunduğu Edirne'de şiddetli rüzgar yarın da etkili olacak.

Rüzgarın Uzunköprü, Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde daha etkili olacağı tahmin ediliyor.