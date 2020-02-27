Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2) - Son Dakika

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2)

6 saat önce

DOLU YAĞDIEdirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu da etkili oldu.

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2), System.String[]

DOLU YAĞDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu da etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın dış cephe mantolama kaplaması büyük gürültüyle çöktü. Çökmenin, binanın arka kısmında gerçekleşmesi nedeniyle yaralanan olmadı. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçit ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.


Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den kara haber: 9 askerimiz şehit oldu
İdlib operasyonundan yeni görüntü! Rejim unsurları böyle imha edildi Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:09:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]