Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı - Son Dakika
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Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı

18 dakika önce

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2)DOLU DA ETKİLİ OLDUEdirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu yağışı da etkili oldu.

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2)

DOLU DA ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu yağışı da etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın dış cephe mantolama kaplaması büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin binanın arka kısmında gerçekleşmesi nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Yağışın şiddetini arttırması nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçit ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı

Dolu Yağışı, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:42 Kaynak: DHA
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