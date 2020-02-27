Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı - Son Dakika

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Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı
18 dakika önce
Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2)DOLU DA ETKİLİ OLDUEdirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu yağışı da etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:42 Kaynak: DHA
Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2)
DOLU DA ETKİLİ OLDU
Edirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu yağışı da etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın dış cephe mantolama kaplaması büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin binanın arka kısmında gerçekleşmesi nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Yağışın şiddetini arttırması nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçit ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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