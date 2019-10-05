Edirne'de şiddetli sağanak sonrası yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve yağış su baskınlarına neden oldu. Fırtınadan dolayı ilçe merkezinin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı. Aniden bastıran şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçe merkezin de bulunan kavak mahallesindeki ana cadde su baskını nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Vatandaşlar bir süre yaya kaldırımında bekledi. Mahallede yaşayan bir kişi elindeki şemsiye ile çöplerden dolayı tıkanmış olan rögarları kendi imkanları ile açtı. Meteorolojiden edinilen son bilgilere göre Trakya bölgesinde yağışların haftasonu da aralıklarla devam edeceği öğrenildi.