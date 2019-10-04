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Edirne'de şiddetli yağış

45 dakika önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve yağış su baskınlarına neden oldu. Fırtınadan dolayı ilçe merkezinin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı. Aniden bastıran şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçe merkezin de bulunan kavak mahallesin deki ana cadde su baskını nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Vatandaşlar bir süre yaya kaldırımda bekledi. Mahallede yaşayan bir kişi elinde ki şemsiye ile çöplerden dolayı tıkanmış olan rögarları kendi imkanları ile açtı. Meteoroloji den edinilen son bilgilere göre Trakya bölgesinde yağışların hafta sonu da aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

(Sercan Ülgen/İHA)

Edirne'de şiddetli yağış

Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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