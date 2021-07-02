Edirne'de şiddetli yağış - Son Dakika

Bir devir sona erdi! Türkiye'nin 40 yıllık market zinciri bir gecede kapandı

Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor

Tutuklanmamayı isteyen Tosuncuk'un talepleri bitmek bilmiyor! Bir arzusu daha var

Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı! Bir anda üzerine atlayıp vücuduna dokunmaya başladı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu! Eski hoca yuvaya döndü

Edirne'de şiddetli yağış

EDİRNE - Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.

Edirne'nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.