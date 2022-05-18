Edirne'de şiddetli yağış - Son Dakika
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Edirne'de şiddetli yağış

18.05.2022 20:01

Edirne'de şiddetli yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılarda bulunduğu sağanak yağış Edirne'de etkili şekilde başladı.

Edirne'de şiddetli yağış

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılarda bulunduğu sağanak yağış Edirne'de etkili şekilde başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Aniden başlayan yağmur yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, pasaj içlerine, mağazalara ve çatı altlarına sığındı. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kent merkezinde, yağışların gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağış çiftçinin yüzünü güldürdü

Edirneli çiftçi Namık Şeflek, "Şu an bereket yağıyor. Tarladaki ürünlerimizin bereketi daha da artacak" diyerek sevincini dile getirdi. Bir başka üretici Sabri Sevinsel ise yağmurun çiftçi açısından çok olumlu olduğunu belirtti.

Edirne'de şiddetli yağış
Edirne'de şiddetli yağış
Edirne'de şiddetli yağış
Edirne'de şiddetli yağış

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çiftçi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de şiddetli yağış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de şiddetli yağış - Son Dakika
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