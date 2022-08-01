Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan bebeği AFAD kurtardı - Son Dakika
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Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan bebeği AFAD kurtardı

01.08.2022 06:18

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan bebeği AFAD kurtardı Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış sonrası bebeğiyle birlikte mahsur kalan aileyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan bebeği AFAD kurtardı

EDİRNE - Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış sonrası bebeğiyle birlikte mahsur kalan aileyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kentin birçok yerinde hayat felç oldu. Edirne'ye bağlı Bosnaköy mevkiinde piknik yapan aile bebeğiyle birlikte yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldı. Otomobilleriyle bölgeye giderek piknik yaptıkları esnada yağmur sularından dolayı meydana gelen su birikintileri ve toprak yolun çamura dönmesi nedeniyle kırsal alanda kalan aile bebekleriyle birlikte alandan çıkamadı. Daha sonra 112 acil çağrı merkezini arayan aile yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen bölgeye giden ekipler küçük bebek ve ailesini kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından aile evine götürüldü.

"Yürüyerek ana yolla kadar geldik"

Bebeğin babası Aytaç Uçak, yağmurun bir anda etkisini gösterdiğinden dolayı otomobilleriyle bulundukları bölgeden çıkamadıklarını belirterek, "Yollarda su birikintileri ve çamur oluştuğundan dolayı çıkamadık. Biz de 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedik. Jandarma ekiplerimiz bize ulaştı. Daha sonra AFAD ekipleri konumumuzu buluğu için biz de onların yakınına geldik ve onlara yardımcı olduk. Eşim ve çocuklarım geride kaldığı için AFAD aracı oraya giderek onları kurtardılar. Burada da sağlık ekipleri tedavilerini yaptılar. Mahsur kaldığımız bölgeden ana yolla kadar yürüyerek geldik. AFAD ekipleri de eşlerimizi ve çocuklarımızı oradan alarak bize ulaştırdılar. Bize yardımcı oldukları için teşekkür ederim" dedi.

"Yollar çamura bulandı"

Yoğun yağış nedeniyle köyde mahsur kaldıklarını ifade eden Zuhal Toksöz, "Bebeğin maması kalmadığından dolayı yardım istedik. Şu an ambulansta tedavi ediliyor. 2 tane aracımız olmasına rağmen su birikintisi ve çamurlaşan yoldan dolayı alandan çıkamadık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Edirne, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan bebeği AFAD kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan bebeği AFAD kurtardı - Son Dakika
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