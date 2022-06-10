Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

10.06.2022 16:27

Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndüEDİRNE Edirne'de 2 gündür etkisini artıran sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

EDİRNE Edirne'de 2 gündür etkisini artıran sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Edirne'nin kent merkezinde 2 gündür etkisini artıran sağanak yollarda su birikintisine neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, yolları göle çevirirken, yağmura hazırlık yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı. Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca vatandaşlar göle dönen bozuk yollar için yetkililere seslendi. Birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

"Bozuk yollar ve altyapı en büyük sorun"

Edirneli vatandaşlardan Gürkan Tezcan, her yağmur yağışından sonra altyapı yetersizliğinden ve yolların bozuk olmasından dolay sıkıntı yaşadıklarının belirterek, "Burada bu problem çok büyük. Her yağmur yağdığında hatta yağmadığında bile yolların bozuk olmasından dolayı trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Şuanda da gördüğünüz gibi olumsuz bir görüntü var. Buradaki mahalle sakinlerimizle de bu sorunları konuşuyoruz ama maalesef bir çözüm bulamıyoruz. Edirne açık hava müzesi gibi bir il, çünkü tarihiyle kültürüyle örnek teşkil edecek bir il ama Edirne'ye yakışacak bir yaşam tarzımız yok. Değerlerimizi öldürmemek ve ilimize gelen misafirlerimizi iyi bir şekilde ağırlamak için Edirne'ye en iyi yönetim şekli gerekiyor. Bu tarz insanları seçmemiz lazım. Yollar kötü, altyapı da istenildiği gibi yapılmıyor. Bazen yollar yapılıyor ama ertesi gün yapılan yollar yine bozuluyor ve tekrara yapılıyor. Bu durumu gördüğümüzde şaşırıyoruz. Bunun için kesin çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Bu problemin bir an önce hal edilmesi lazım çünkü çok rahatsızız. Sizin de gördüğünüz gibi en ufak bir yağmur yağdığında yollar göle dönüyor. En yakın zamanda yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.

Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

YORUMLAR
500
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3) Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3) Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:38:35. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement