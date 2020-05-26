Edirne'de şiddetli yağış...Yağmur suları caddeleri göle çevirdi, araçlar yolda kaldı - Son Dakika

Edirne'de şiddetli yağış...Yağmur suları caddeleri göle çevirdi, araçlar yolda kaldı

Edirne'de şiddetli yağış...Yağmur suları caddeleri göle çevirdi, araçlar yolda kaldı Edirne'de, şiddetli sağanak etkili oluyor.

Edirne'de şiddetli yağış...Yağmur suları caddeleri göle çevirdi, araçlar yolda kaldı EDİRNE - Edirne'de, şiddetli sağanak etkili oluyor. Yağmur suları nedeniyle göle dönen caddelerde, bazı araçlar yolda kaldı. Talihsiz sürücülerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Edirne'de, şiddetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte akşamüzeri etkili olmaya başlayan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı araç sürücüleri, yağmur suları ile kaplanan caddelerde, mahsur kaldı. Talihsiz sürücülerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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