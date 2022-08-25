Evini sel suları basan kanser hastası anne çektiği çileyi anlattı - Son Dakika
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Evini sel suları basan kanser hastası anne çektiği çileyi anlattı

25.08.2022 21:34
Evini sel suları basan kanser hastası anne çektiği çileyi anlattı

Edirne'de şiddetli yağışın ardından evi su basan 6 çocuk annesi kanser hastası Atiye Bayrak, sürekli bu korkuyu yaşadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Edirne'de şiddetli yağışın ardından evi su basan 6 çocuk annesi kanser hastası Atiye Bayrak, sürekli bu korkuyu yaşadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da berberinde getirdi. Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde evi su basan 6 çocuk annesi ve kanser hastası olan Atiye Bayrak, altyapı sorunun artık çözüm bulmasını ve sürekli su baskını korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

"KANSER HASTASIYIM, BU KORKUYU SÜREKLİ YAŞIYORUM"

Atiye Bayrak, her yağmur yağışında bu durumu yaşadığını belirterek, "Geçen sefer yağmur yağdığında da bütün eşyalarımız sular altında kamıştı. Sürekli bu korkuyu yaşıyoruz. Ben kanser hastasıyım, tedaviye gittiğimde doktorlar 'ne oldu sana neden durum daha kötüye gidiyor' diye soruyor. Heyecanım bitmiyor, hep böyle korkumuz devam ediyor. Yani böyle korkumuza mı yetelim, zarar ziyana mı yetelim bilemiyorum. Bir sürü eşyamız gitti, nasıl yapacağız bu şekilde, yani Allah yardım etsin. Bir önce bu afetten kurtuluruz inşallah. Gelen yağmur Allah'tandır ama bunun içinde önlem alınması, bir çare üretilmesi gerekmez mi diye düşünüyorum. Geçen sefer de eşyalarımız su altında kaldığı için hepsini atmak zorunda kaldık. Yetkililer bir an önce bizi bu zarar ziyandan kurtarsın" dedi.

(Mehmet Basmacı - İHA)

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Kaynak: İHA

Edirne, Atiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evini sel suları basan kanser hastası anne çektiği çileyi anlattı - Son Dakika

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