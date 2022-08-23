Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı - Son Dakika
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Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı

23.08.2022 12:12
Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı

Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu.

Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı

EDİRNE - Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bulgaristan'da gece saatlerinde başlayan ve birçok bölgede su baskınına neden olan sağanak yağış, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde de etkili oldu. Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Kemalköy ve çevre köylerde şiddetli yağış zor anlar yaşattı. Kapıkule Sınır Kapısı yolu adeta nehir olup aktı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Kapıkule'de, peronlarda da su birikti.

Kapıkule bölgesinde yaklaşık 1 saat süren yağış, su baskınlarını beraberinde getirirken, şehir merkezinde ise yağış görülmedi.

YORUMLAR
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Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı Kapıkule'de, sağanakta araçlar su içinde kaldı Kapıkule'de, sağanakta araçlar su içinde kaldı
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Edirne, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı - Son Dakika
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