Edirne'de 'Sıfır atık ile Edirne'ye değer kattık' projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 'Sıfır atık ile Edirne'ye değer kattık' projesi hayata geçirildi

EDİRNE - "Sıfır atık ile Edirne'ye değer kattık" sloganıyla yürütülen ve Edirne'de tüm kamu kurumlarında uygulanan 'Sıfır Atık' projesi tanıtım ve sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği bahçesinde düzenlenen törende konuşma yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin sıfır atık projesini en iyi uygulayan iller arasında olduğunu ifade ederek; "Dünyada atıkların bertaraf ile ilgili temel yaklaşım mevcuttur, bunlardan bir tanesi kaynakta ayrıştırma, ikincisi ise belli tesislerle atık bertaraf yapılması şeklindedir. İlimizde atık bertaraf yapılması ile ilgili olarak baktığımızda hali hazırda kuzey atık bertaraf birliğimiz gayet iyi çalışıyor. Edirne, Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa belediyesi ile birlikte İl Özel İdaresi müştereken atıkların bertaraf ile ilgili güzel bir çalışma yürütüyor. Birliğimizin halihazırda atıklardan enerji üreten bir tesise kavuşmuş durumdadır. Yine güney Edirne'de Keşan merkezli olmak üzere İpsala ve Enez ilçemizin atıkları bir merkezde toplanıyor ve sonra enerjiye dönüştürülüyor. Kısa zaman içerisinde Uzunköprü merkezli olmak üzere orta Edirne katı atık bertaraf tesislerini de faaliyete geçirmek suretiyle ilimizin tamamında katı atık bertaraf ile ilgili işlemleri arzu edilen düzeyde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Hedef, kamu da sıfır atık

Kamudan başlayıp sıfır atığa yerleşik kurumsal bir çözüm önermeyi hedeflediklerini belirterek, bunu özel sektöre de yaymayı istediklerini dile getiren Vali Canalp; "İkinci bir model olan yerinde ayrıştırma konusu ise sıfır atığın da tam konusuna tekabül ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sıfır atık projesi 2017 yılından bu yana yürürlüktedir. Bu gün Edirne'de faaliyete geçirmiş olduğumuz bölüm ise esas itibari ile kamu da sıfır atığı hayata geçirmeyi amaçlıyor. Tüm kamu kurumlarında sıfır atık için toplam 4 bin 50 adet atık toplama kutusu, 702 adet konteyner temin edildi. Toplamda 357 adet kamu kurumuna sıfır atık belgesi sertifikalarını veriyoruz. Kamudan başlamak suretiyle sıfır atığa yerleşik kurumsal bir çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Kamudan başlayarak özel sektörde de bu uygulamaya yaygınlaştırarak Edirne'nin Türkiye'de sıfır atığın en iyi uygulandığı il olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, konuşmasının ardından kurum müdürlerine sertifikalarını verdi.