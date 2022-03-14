ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR - Son Dakika
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ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR

14.03.2022 15:55
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR

EDİRNE'nin Keşan ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından kullanılmayan araba lastiği, dolap, masa, sandalye ve koltuk gibi malzemeleri geri dönüştürerek 'Sıfır atık kütüphanesi' kuruldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından kullanılmayan araba lastiği, dolap, masa, sandalye ve koltuk gibi malzemeleri geri dönüştürerek 'Sıfır atık kütüphanesi' kuruldu.

Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 'geri dönüşüm' ve 'sıfır atık' projesi kapsamında kullanılmayan araba lastiği, dolap, masa, sandalye, koltuk ve eski eşyalardan oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, usta öğreticiler ve davetliler katıldı.

Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 'geri dönüşüm' ve 'sıfır atık' projesi kapsamında kurumda geri dönüşüm malzemelerinden oluşan bir kütüphane oluşturulduğunu belirterek, 'Tamamıyla atıl duruma olan bu malzemeleri usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz yeniden kullanılabilir hale getirdiler. Kütüphane içinde 1 ay önce bir kitap bağışı kampanyası başlattık ve 1200'e yakın kitabımız oldu. Kursa gelen kursiyerlerimizin çocukları için bir köşe yaptık. İnsanların güzel vakit geçirmesi için sıcak bir ortam oluşturmaya çalıştık. Burada her şey geri dönüşümle kazandırıldı. Kütüphanemizi 1 ayda tamamladık. 40 yıllık ve üzeri malzemeleri almaya gayret ettik' dedi.

Açılışta, Keşan Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Daha sonra ise 'Sıfır atık kütüphanesi' açılış kurdelesi kesilerek, hizmete girdi.

ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR
ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR

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Halk Eğitim Merkezi, Tragger, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR - Son Dakika


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