Edirne'de "sıfır atık ve geri dönüşüm" sergisi açıldı - Son Dakika
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Edirne'de "sıfır atık ve geri dönüşüm" sergisi açıldı

06.06.2022 11:30
Edirne'de "sıfır atık ve geri dönüşüm" sergisi açıldı

Edirne'de, Dünya Çevre Günü dolayısıyla atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Edirne'de, Dünya Çevre Günü dolayısıyla atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Vali Fahri Yücel İlkokulunda açılan ve tamamını öğrencilerin hazırladığı sergide, atık maddelerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan tasarımlar yer aldı.

Öğrenciler yaptıkları damacanadan gitar, pet şişelerden çöp kutusu, kağıt bardaktan ahize, su şişesinden kuşluk, çam fıstığı kabuğundan tablo, kullanılmayan mobilyalardan meyvelik gibi eşyaları nasıl yaptıklarını sergiyi ziyaret edenlere anlattı.

Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AA muhabirine Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını anımsattı.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklendiğini belirten Arpacı, "81 ilde ve her ilçede bir okul seçildi. Çocuklarımızın sıfır atık bilincinin gelişmesi ve çevre dostu olması bağlamında şimdiden bu bilinçle yetişiyor. Hem çevreyi kirletmiyorlar hem de tabiatın doğanın kıymetini biliyorlar. Geleceğe güzel bir miras bırakıyorlar." dedi.

Okul müdürü Selim Doğan da çevre dostu nesiller yetişmesi amacıyla okulda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geri dönüşüm malzemeleri kullanmaya çalıştıklarını anlatan Doğan, okuldaki çeşme ve ışıkların Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince değiştirilerek otomatik tasarruflu hale getirildiğini de kaydetti.

Vali Fahri Yücel İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Elif Bakkal ise geri dönüştürülebilecek malzemelerin atılmaması gerektiğini onlarla tekrar birçok kullanım eşyası yapılabileceğini anlattı.

Öğrencilerden Beren Nazıroğlu da daha doğal bir yaşam için geri dönüşümün yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Sergi hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'sıfır atık ve geri dönüşüm' sergisi açıldı - Son Dakika

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