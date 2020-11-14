Edirne'de sigara yasağının uygulanacağı alanlar belirlendi - Son Dakika

Edirne Valiliği, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kamuya açık alanlarda sigara içme yasağının getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Edirne Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin kararlar alındığı belirtildi.

Edirne'de özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu ya da bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içildiği aktarılan açıklamada "Bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını amacıyla sigara içme yasağı getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Saraçlar Caddesi, Çilingirler Çarşısı, Bostan Pazarı hal çevresi, Binevler sosyal tesisleri, Gölet mevkisi, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri çevresi, Ayşekadın mevkisi Trakya Üniversitesi Kampüsü ve çevresi, yukarısındaki öğretim kurumlarının olduğu alanlar, Pazaryerleri (Cuma Pazarı, Cumartesi Pazarı, Pazartesi Pazarı, Çarşamba Pazarı) Zübeyde Hanım Caddesi, Balık Pazarı Caddesi, Kıyık Caddesi, Topçubaba Bayırı ve Halk Eğitim Merkezi'nin çevresi. Tüm okulların bahçe, ön ve yan kısımları, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tartan pist ve çevresi, Mevlana Camisi alanları, tüm sağlık kurumlarının bahçe, ön ve yan kısımları, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Kampüsü'nde tüm binaların bahçe, ön ve yan kısımları, Yıldırım Mahallesi kahveler bölgesi ve küçük parkın olduğu yerler, Karaağaç'ta kafeteryaların bulunduğu alanlar ile trafiğe kapalı alanlar ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bahçesi, Esentepe mevkisi bankamatiklerin bulunduğu yoğun alan, okullar ve ibadethanelerin çevreleri, eski ve yeni sanayinin tamamı, kahvehanelerin bahçe, ön ve yan kısımları, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe, ön ve yan kısımlarında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve ilimiz genelinde toplu taşıma araç durakları ve otobüs terminallerinde sigara içme yasağı getirildi."

Açıklamada, sigara içme yasağı getirilen alanlara ikaz levhaları asılacağı belirtildi.

Edirne ve ilçelerinde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet ederek ve maske takarak evlerinden çıkabileceği aktarılan açıklamada, "Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.