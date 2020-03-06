Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan Jimmie Akesson, sınır dışı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan Jimmie Akesson, sınır dışı... - Son Dakika

Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan Jimmie Akesson, sınır dışı...

6 saat önce

Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce broşür dağıtan göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edildi.

Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan Jimmie Akesson, sınır dışı..., System.String[]

Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce broşür dağıtan göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edildi.

Edirne Pazarkule sınır kapısında dün sığınmacılara broşür dağıttığı tespit edilen Akesson hakkında izinsiz bildiri dağıtmaktan işlem yapıldı.

Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Burada kendisini çeken basın mensuplarını cep telefonuyla görüntüleyen Akesson'un, terminaldeki biletleme işlemleri yapıldı.

Pasaport kontrolünden geçen Akesson, tarifeli uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderildi.

Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandığı öğrenildi.

Edirne, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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