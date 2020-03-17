Edirne'de sığınmacıların arasında 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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Edirne'de sığınmacıların arasında 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
7 saat önce
Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:28 Kaynak: AA
Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, sığınmacı gibi hareket eden, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden biri Çorum İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi, diğerinin gözaltı işlemleri sürüyor.
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