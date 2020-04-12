Edirne'de, sıkı koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

EDİRNE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında girişine kısıtlama getirilen Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri, kontrollerini sıklaştırdı. Hava sıcak olunca caddeye gelenler olduğunu belirleyen ekipler, acil ihtiyaç dışında caddeye kimseyi almadı.

Koronavirüs salgınına karşı önlem kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla sınır kenti Edirne'de de tedbirler, en üst seviyeye çıkarıldı. Kentin en işlek caddesi Saraçlar'da, girişlere daha önce getirilen kısıtlama kararının ardından hava güzel olunca denetimleri artıran polis ekipleri, acil ihtiyaçları olmadıkça caddeye kimseyi almamaya başladı. Alınan kararda, özellikle önceki gün İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un caddede yaptığı denetimlerin etkili olduğu belirtildi. Uygulamanın, salgın tehlikesi geçene kadar devam etmesi bekleniyor.