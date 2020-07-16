Edirne'de silah kaçakçıları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Edirne'de silah kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 4 farklı adres ve araçlara eş zamanlı baskın yapıldı.

Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 4 farklı adres ve araçlara eş zamanlı baskın yapıldı. Söz konusu operasyonlarda çeşitli marka ve modellerde silah ve tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine konuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Edirne ilinde ikamet eden 2 şahısın 'Silah ticareti' yapıyor olabileceği Organize Büro Amirliği'nce değerlendirilmesi üzerine şahıslar, ekiplerce bir süre takibe alındı.


Şüpheli şahıslara ait silah sakladıkları tespit edilen ikamet ve iş yerleri olmak üzere eş zamanlı olarak 4 farklı adres ve araçlara baskın yapıldı.


Şahıslarının iş yerleri, ikametleri ve araçlarında toplamda; 3 adet Pietro Beretta ibareli 7x65 tabanca ve 2 adet şarjör, 1 adet Magnum 12-0155 ibareli yivsiz av tüfeği, 50 adet 7x65 tabanca fişeği, 40 adet 9x19mm tabanca fişeği, 40 adet Sterling 32 gr. ibareli kartuş ele geçirildi.


Şahıslar silah ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında gözaltına alınmasının ardından, sevk edildikleri adli makamlarca silah kaçakçılığı suçu kapsamında tutuklanarak, cezaevine konuldu. - EDİRNE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de silah kaçakçıları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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