Son Dakika Haberleri: Edirne'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Edirne'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

18 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edirne'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Yenimescit Mahallesi'nde karşılaştı.

Burada yaşanan kavgada av tüfeği ile vurulan O.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan O.S., buradaki müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili H.B, B.G. ve T.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve B.G. tutuklandı, T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen V.K. aranıyor.

Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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