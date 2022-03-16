Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

16.03.2022 17:33
Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Birlik Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada başından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, A.Ö, M.Y. ve tedavisi tamamlanan M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler O.A, F.A, Ö.Ö, E.G, O.Ö. ve A.K. tutuklandı.

Öte yandan olayla ilgili firari şüpheli A.K. İzzetiye köyünde yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında bıçak, pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 3 fişek ile boş kartuş ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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'57. Alay' için Çanakkale'ye yürüyenler Keşan'dan uğurlandı '57. Alay' için Çanakkale'ye yürüyenler Keşan'dan uğurlandı Son dakika! Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika! Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Edirne, Polis, kavga, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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