Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Birlik Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada başından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, A.Ö, M.Y. ve tedavisi tamamlanan M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler O.A, F.A, Ö.Ö, E.G, O.Ö. ve A.K. tutuklandı.

Öte yandan olayla ilgili firari şüpheli A.K. İzzetiye köyünde yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında bıçak, pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 3 fişek ile boş kartuş ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.