Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

26.05.2022 10:09

Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup Talatpaşa Caddesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.S. ve Y.S. silahla, A.G. ve M.G. beyzbol sopasıyla aldıkları darbe nedeniyle yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler H.D. ve İ.Ç.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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