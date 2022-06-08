İhbar üzerine olayın yaşandığı yere ambulans ile birlikte Özel Hareket ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulans ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde olan Enver K. kimliği belirsiz kişi tarafından araçtan açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.

Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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