Edirne'de Silahlı Saldırı
23 dakika önce
Enez ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Enez
ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sultaniçe köyünde hayvan otlatan H.I. ve S.I. ile Yenice
köyünden buraya hayvanlarıyla gelen L.Y. arasında merayı geçme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.I. yanındaki tabancayla L. Y'ye ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayaklarından yaralanan L.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.I. jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:03 Kaynak: AA
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