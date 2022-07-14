Edinilen bilgiye göre olay Edirne Yeni Sanayi sitesinde meydana geldi. Oto lastikçi işyerinin önünde oturan Mustafa Kara 4 kişinin bulunduğu araç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kara'ya pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kara, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan lastikçi yaralandı - Son Dakika

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