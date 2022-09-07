Edirne'de uygulanan beton yol, asfalta kıyasla yüzde 40 tasarruf sağlıyor - Son Dakika
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Edirne'de uygulanan beton yol, asfalta kıyasla yüzde 40 tasarruf sağlıyor

07.09.2022 11:01
Edirne'de uygulanan beton yol, asfalta kıyasla yüzde 40 tasarruf sağlıyor

Edirne'de, silindirle sıkıştırılmış beton teknolojisiyle yapılan beton yol uygulaması, asfalt yola kıyasla maliyette yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor.

Edirne'de, silindirle sıkıştırılmış beton teknolojisiyle yapılan beton yol uygulaması, asfalt yola kıyasla maliyette yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen Naipyusuf ve Necati köyleri arasındaki beton yol uygulama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Kırbıyık, beton yol uygulamasının sathi kaplama asfalta göre daha kaliteli ve uzun ömürlü olduğunu belirtti.

Beton yolun pek çok avantajı bulunduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Sathi kaplama asfaltın ömrü, doğaya zararı, maliyeti ve nakliyesi konusunda İl Özel İdaresi yetkililerimiz ile bir durum değerlendirmesi yaptık. Baktığınızda beton yolun, sathi kaplama asfalta göre daha uzun ömürlü, dayanıklı ve yaklaşık yüzde 40'lara varan az maliyete sahip olması oldukça önemli kriterlerdir. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde beton yol yapımının ilimizde uygulanmasının daha verimli ve uzun ömürlü olacağı kanısına vardık. Ayrıca beton üretimi ile ilgili olarak ilimizdeki tesislerden faydalanmamız da en büyük kazancımız olacaktır. Bu çalışma ile ilgili önemli bir diğer husus da hızlı bir şekilde yapılmasıdır."

Kırbıyık'ın inceleme programına TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve İl Özel İdaresi yetkilileri de katıldı.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

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