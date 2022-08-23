Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

23.08.2022 13:46

Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı Bulgaristan'da ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda şiddetli yağışın etkisini kaybetmesinin ardından gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Edirne semalarında görsel şölen oluşturdu.

Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

EDİRNE - Bulgaristan'da ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda şiddetli yağışın etkisini kaybetmesinin ardından gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Edirne semalarında görsel şölen oluşturdu.

Bulgaristan'da ve Edirne sınırlarında etkili olan sağanak yağış sonrası kent merkezinde gece boyunca dev şimşekler etkili oldu. Edirne sınırında bulunan Yunanistan ve Bulgaristan'da da adeta gece gündüze dönüştü.

Gece saatlerinde art arda etkili olan şimşeklerin Selimiye Camisi ile bütünleşmesi görenleri kendine hayran bıraktı. Birçok Edirneli vatandaş dev şimşeklerden oluşan muhteşem görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Etrafı aydınlatan şimşekler çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar sürdü.

Meteorolojiden yapılan tahminlerine göre, Trakya Bölgesi'nde cuma gününe kadar sürecek yağışların lokal ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde Yunanistan'da başlayan yağışların akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağı bildirildi.

YORUMLAR
500
Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:55 Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 21:19:48. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement