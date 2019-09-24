Edirne'de simülasyon tırında deprem eğitimi

Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyon tırında vatandaşlara sarsıntı anında neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verildi.

Edirne AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Eski Cami önüne getirilen simülasyon tırında vatandaşlara önce teorik eğitim verdi. Ardından Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin sarsıntıları katılımcılara yaşatılarak deprem esnasında yapılması gerekenler pratik olarak anlatıldı.

AFAD Edirne Müdürü Kürşat Erata, gazeteciler yaptığı açıklamada, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ve bu konudaki eğitimlerin önemini vurguladı.

Vatandaşların depremle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini dile getiren Erata, "Depremden korkarak değil, depremde ne yapmamız gerektiğini bilerek ve buna göre yaşarsak çok az zayiat veririz. Biz bunları teorik eğitimlerle veriyoruz ancak simülasyon tırı harici verdiğimiz eğitimlerde gerçek bir deneyim yaşatamıyoruz. TEKNOFEST'ten sonra ilk olarak tır Edirne'ye geldi. Burada depremi hissettirerek verilen teorik eğitimleri gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunların tecrübe edilmesi çok önemli. Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler vatandaşlarımıza öğretiliyor." diye konuştu.

Deprem simülasyon tırı, dört gün boyunca kentte olacak.