Edirne?de sınır kapılarında, ?PCR test zorunluluğu? uygulaması başladı - Son Dakika

Edirne?de sınır kapılarında, ?PCR test zorunluluğu? uygulaması başladı

30.12.2020 09:30
Edirne?de sınır kapılarında, ?PCR test zorunluluğu? uygulaması başladı, System.String[]

TÜRKİYE'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.

TÜRKİYE'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelen turistler ve Türk vatandaşlarına pasaport kontrolü sırasında 72 saatlik PCR test sonucu sorulurken, test yaptırmayanlar ise geri dönüş yapabildikleri gibi kentte belirttikleri adreste karantina altına alınmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirileceğini duyurdu. Uygulama bu gece saat 24.00'ten itibaren Türkiye'deki gümrük kapılarında başladı. Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlayan uygulamaya dakikalar kala bazı turist ve vatandaşlar ülkeye giriş yaparken, uygulamanın başlamasının ardından PCR testi yaptırmayanlar ise geri dönüş haklarını kullandı.5 DAKİKA KALA GİRİŞ YAPTILARUygulamanın başladığı 24.00'dan 5 dakika önce Bulgaristan'dan gelerek Türkiye'ye giriş yapan Esme Popor, 5 dakika önce ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'dan geliyoruz. 5 dakika daha geç kalsaydık karantinaya alacaklardı. Şu an işlemlerimizin tamamlanmasını bekliyoruz Türkiye'ye girmek için? diye konuştu.TEST SONUÇLARI OLMADIĞI İÇİN GERİ DÖNDÜLERUygulama başladıktan sonra Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan, Bulgaristan'ın Şumen şehrinden gelen Mustafa Halit de, Testsiz giriş hakkımızı dakikalarla kaçırdık. Test istedikleri için şu an geri dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Bulgaristan'a geri dönüyoruz? ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'DE 7 GÜN KARANTİNAYA ALINABİLECEKLER

Uygulama kapsamında Türkiye'ye girişte test sonucu gösteremeyenler geri dönüş haklarını kullanabildikleri gibi Türkiye'de ikamet edebilecekleri adreslerde de 7 gün karantina altına alınacak. Yolcular, bu süre bitiminde yapılacak testleri negatif çıkması durumunda karantina sürelerini tamamlamış olacaklar.


Bulgaristan, PCR Testi, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne?de sınır kapılarında, ?PCR test zorunluluğu? uygulaması başladı - Son Dakika


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