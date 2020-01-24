Edirne'de sınır kapısından geçen tur otobüsleri denetlendi - Son Dakika
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Edirne'de sınır kapısından geçen tur otobüsleri denetlendi

6 saat önce

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen tur otobüsleri denetlendi.

Edirne'de sınır kapısından geçen tur otobüsleri denetlendi, System.String[]

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen tur otobüsleri denetlendi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların yarıyıl tatilini güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin 1618 sayılı Kanun kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen otobüslerde uygulama gerçekleştirildiği kaydedildi.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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