Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava - Son Dakika
Üye Girişi

Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava

27.09.2022 11:24
Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava

Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmalarına devam edildi.

Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmalarına devam edildi.

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yunanistan'ın Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı.

Mahkeme E.V. ve A.T'nin ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine, sanıkların avukatının olay yerinde keşif taleplerinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ila 5 yıl arasında hapis isteniyor.

Olay

6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan polisi E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilmişti.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

YORUMLAR
500
Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı Çinli Vivo Suudi Arabistan'da Yeni Akıllı Telefonlarını Tanıttı Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Ermenistan'a giderek meydan okudu: Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelerin politikaları başarısız olacak Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Ermenistan'a giderek meydan okudu: Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelerin politikaları başarısız olacak Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ve sevgilisi için keşif talebi Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ve sevgilisi için keşif talebi
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi?
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 18:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement