6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan polisi E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Mahkeme E.V. ve A.T'nin ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine, sanıkların avukatının olay yerinde keşif taleplerinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava - Son Dakika

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