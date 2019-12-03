Son Dakika Haberleri: Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Edirne'de Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü yakınlarında askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.Ç'yi yakaladı.

Yakalanan şüphelinin "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan açık dosyası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler
İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:49:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]