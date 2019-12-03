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Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
6 saat önce
Edirne'de Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Edirne'de Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü yakınlarında askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.Ç'yi yakaladı.
Yakalanan şüphelinin "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan açık dosyası olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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